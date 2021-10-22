Трусова выиграла этап Гран-при в США, Усачёва — вторая

Российская сборная столкнулась с недобросовестным судейством, считает старший тренер российской команды Валентина Родионенко. На этот раз это случилось на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. По её словам, нарушения очевидны, сообщила она ТАСС.

«У неё отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтённый элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», — высказалась Родионенко....