Трусова выиграла этап Гран-при в США, Усачёва — вторая

Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этапе Гран-при Skate America. Турнир проходит в Лас-Вегасе.
За произвольную программу ученица Тутберидзе набрала 154,68 балла, а в общей сумме — 232,37 балла.
На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачёва. Она набрала за обе программы 217,31 балла. Замкнула тройку лидеров кореянка Ён Ю. Она за две программы получила 216,97 балла.
Ещё одна россиянка Ксения Синицына заняла пятое место (205,76).
Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт с 29 по 31 октября в Канаде.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие под руководством Этери Тутберидзе, выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе в соревнованиях пар. За короткую и произвольную программу они получили 222,50 балла.