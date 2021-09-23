Трусова упала, но выиграла короткую программу на Кубке России

Россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка РФ по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани. Видео проката Трусовой было опубликовано на YouTube-канале Epic Skating.

Несмотря на падение с тройного акселя, 17-летняя фигуристка заняла первое место с 74,53 балла. После падения она чисто исполнила сольный тройной флип и каскад: тройной лутц — тройной тулуп. Второе место заняла Елизавета Туктамышева — 70,66, третье — Вероника Яметова — 65,49.

19 сентября Трусова стала победительницей турнира серии «Челленджер» в американском Норвуде, штат Массачусетс. Ранее она становилась бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы, а также финала серии Гран-при. В активе Трусовой победа на двух этапах Гран-при, а также серебро и две бронзы чемпионатов России.