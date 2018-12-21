Трусова рассказала о борьбе с собой

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своём настрое на чемпионат России, проходящий с 20 по 23 декабря в Саранске.
«Я каждый раз настраиваюсь бороться с собой, кататься чисто», — заявила Трусова ТАСС.
Она добавила, что ей не нравится медленная музыка и гораздо комфортнее кататься под энергичную.
За свой прокат на чемпионате России воспитанница Этери Тутберидзе получила 74,96 балла. Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря.
В финале юниорского Гран-при россиянка заняла второе место, проиграв соотечественнице Алёне Косторной. Трусова — одна из двух спортсменок в России, владеющих уникальными четверными прыжками.
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