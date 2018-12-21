Трусова рассказала о борьбе с собой

https://news.ru/storage/news/5ff006ca68c7b06954fba4f6a78d6efa/b6ec6eba-b031-46f1-b70d-7c472e126b91_850.jpg Yutaka/AFLO/Global Look Press

Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своём настрое на чемпионат России, проходящий с 20 по 23 декабря в Саранске.

«Я каждый раз настраиваюсь бороться с собой, кататься чисто», — заявила Трусова ТАСС.

Она добавила, что ей не нравится медленная музыка и гораздо комфортнее кататься под энергичную.

За свой прокат на чемпионате России воспитанница Этери Тутберидзе получила 74,96 балла. Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря.

В финале юниорского Гран-при россиянка заняла второе место, проиграв соотечественнице Алёне Косторной. Трусова — одна из двух спортсменок в России, владеющих уникальными четверными прыжками.

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