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Трусова рассказала о борьбе с собой

Александра Трусова Yutaka/AFLO/Global Look Press

Александра Трусова

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своём настрое на чемпионат России, проходящий с 20 по 23 декабря в Саранске.

«Я каждый раз настраиваюсь бороться с собой, кататься чисто», — заявила Трусова ТАСС.

Она добавила, что ей не нравится медленная музыка и гораздо комфортнее кататься под энергичную.

За свой прокат на чемпионате России воспитанница Этери Тутберидзе получила 74,96 балла. Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря.

В финале юниорского Гран-при россиянка заняла второе место, проиграв соотечественнице Алёне Косторной. Трусова — одна из двух спортсменок в России, владеющих уникальными четверными прыжками.

News.ru писал, что Ягудин поведал о ссорах Загитовой и Медведевой.


#чемпионатРоссии #фигурноекатание
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