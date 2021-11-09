Победы, скандал и смерть в 26: история легендарного баскетболиста Белова

9 ноября исполняется 70 лет со дня рождения великого советского баскетболиста Александра Белова. Спортсмен стал автором «золотого» броска на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, подвергался гонениям со стороны властей страны и умер в 26 лет от редкого заболевания. Вспоминаем о биографии легендарного спортсмена.

Свой человек

В баскетбол уроженец Ленинграда Белов пришёл достаточно поздно, в 11 лет. Он мог вообще никогда там не оказаться, но будущего игрока в одной из школ присмотрел тренер местного «Спартака» Владимир Кондрашин.

Я зашел внутрь и в коридоре увидел такое лицо, на которое сразу обратил внимание: плечи прямые, короткая шея, длинные руки, ноги из подмышек и очень большой размер ноги для 11 лет — один из главных признаков того, что вырасти должен не меньше 195 сантиметров. Оказалось, что мальчик никогда ничем не занимался. Я стал уговаривать его, чтобы он пришел ко мне в «Спартак», — вспоминал Кондрашин.

Белов приглашением воспользовался и начал стремительно прогрессировать. Без природного таланта тут не обошлось, но нельзя обойти вниманием и трудолюбие игрока, а также тренерский талант Кондрашина. Он, кстати, прогрессировал вместе с Беловым и из тренера детской команды «Спартака» в 1967 году превратился в наставника основного состава. Туда специалист, конечно же, подтянул и любимого ученика.

В главной команде «Спартака» Белов дебютировал в 16-летнем возрасте и сразу же запомнился болельщикам исполнением трюка с остановкой мяча, который с отскоком от щита должен был влетать в кольцо. Вскоре этот приём был запрещён правилами.

На заре карьеры Белов выделялся именно навыками игры в обороне, благодаря отличной скорости и прыгучести он со своим ростом 200 сантиметров успешно противостоял соперникам, которые были гораздо выше него. Юный баскетболист быстро стал звездой чемпионата СССР, а в 1968 году Белов получил от главного тренера сборной страны Евгения Гомельского приглашение в национальную команду.

Дмитрий Донской/РИА Новости

Мюнхенское чудо и расцвет карьеры

В 1969-м Белов в возрасте 18 лет завоевал первую международную награду, победив со сборной СССР на чемпионате Европы. На турнире он, конечно же, находился на первых ролях и стал одним из главных героев финала с Югославией.

Спустя год Белов вместе с советской командой поехал на чемпионат мира, где сборная СССР заняла третье место. Сейчас за этот результат всем вручили бы государственные награды и дали бы звания заслуженных мастеров спорта, но тогда бронзу сочли оглушительным провалом. Гомельский лишился должности главного тренера, а его место занял Кондрашин, который со своим «Спартаком» смог произвести фурор в чемпионате СССР и ввязаться в борьбу за первое место с ЦСКА.

Воссоединившийся дуэт ученика и тренера в 1971 году помог сборной СССР завоевать ещё одно золото чемпионата Европы, но главный успех пришел следующим летом. Команда поехала на Олимпиаду-1972 в Мюнхен с задачей завоевать серебряные медали. Огромное превосходство команды США над всеми соперниками на тот момент не подвергалось сомнению даже самыми оторванными от реальности партийными руководителями.

Советская команда успешно добралась до финала, где их ожидал понятно кто. Американцы, кажется надели золотые медали на шею ещё до начала игры, иначе сложно объяснить их пассивное поведение на площадке, хотя сборная СССР с первых минут имела преимущество в счете. Понятно, что выкладывались подопечные Кондрашина на 200 процентов.

Проснулись американцы лишь за девять минут до конца встречи, когда сборная СССР вела с разницей в десять очков. Фаворит наконец начал прессинговать и заиграл гораздо агрессивнее, благодаря чему команде США удалось практически догнать соперника.

За шесть секунд до конца встречи СССР вёл со счетом 49:48, а Белов забрал подбор. Ему оставалось лишь сохранить мяч или дождаться фола на себе, но баскетболист принял решение сделать пас на партнёра. Передача вышла неточной, на сделавшем перехват американце пришлось фолить. Тот, как назло, реализовал оба штрафных броска.

И вот уже советская команда за три секунды до конца встречи оказалась в роли догоняющей, однако ей удалось совершить чудо. Его авторами стали Иван Едешко, делавший передачу от своего кольца, и Александр Белов, который успешно её принял и опустил мяч в чужую корзину. Золотой комбинации предшествовали два ввода мяча, которые были аннулированы сначала из-за недопонимания между тренерами сборной СССР и судьями, а затем из-за некорректной работы секундомера.

Американцев было двое. Десятый номер чуть ближе к центру, чем я, четырнадцатый — между лицевой и мною, ближе ко мне. Я показал обманное движение, потом резко повернулся и рванул к щиту. Пас был великолепный. И оказался под щитом совсем один. Я даже обернулся: никого нет. И я очень аккуратно правой рукой бросил мяч, — вспоминал Белов.

Ошеломительный успех принёс Белову, как и всей команде, заслуженные славу и статус суперзвезд советского спорта. После мюнхенского подвига центровой вместе со сборной стал чемпионом мира и ещё раз выиграл первенство Европы, а также завоевал бронзу Олимпиады-1976.

Легендарной победе на Играх-1972 посвящён российский фильм «Движение вверх», который вышел в 2017 году и имел огромный коммерческий успех. Картина изобилует историческими неточностями и вызвала бурную критику у родственников главных героев, однако интерес к персоне Белова и историческому достижению советских баскетболистов после выхода фильма явно возрос.

Игорь Уткин/РИА Новости

Проблемы с законом и ранняя смерть

В жизни и карьере Белова всё шло просто замечательно, пока в 1976 году у молодого баскетболиста не обнаружили проблемы со здоровьем. Игрок начал жаловаться на боли в груди и быстро уставать, но редкое врожденное заболевание — саркому сердца ему диагностировали слишком поздно.

Развитию болезни способствовал скандал в январе 1977 года, когда в сумке Белова, отправлявшегося вместе со «Спартаком» на зарубежный турнир, обнаружили старинные иконы. В то время спортсмены активно промышляли мелкой контрабандой: на запад вывозились икра, водка и те же иконы, а там на вырученные деньги покупались джинсы, электронная техника и прочий дефицит, которые успешно реализовывался в СССР. Советские власти закрывали на это глаза, однако иногда устраивалась показательная порка.

Так, например, произошло в 1973-м, когда одноклубника Белова Ивана Дворного приняли за продажу американских рубашек и джинс. Спортсмена решили наказать по всей строгости, отправив за решётку на три года. Во многом благодаря Кондрашину этот срок был сокращён вдвое. Однако карьера Дворного уже была сломана.

Белову же, можно сказать, повезло. Его не посадили, а лишь дисквалифицировали и лишили званий. На площадку, опять же, при содействии Кондрашина он вернулся меньше, чем через год.

Однако нервные переживания окончательно усугубили болезнь. Баскетболист чувствовал себя всё хуже и к концу 1978 года оказался в больнице при смерти. Вытащить спортсмена с того света не удалось, яркая карьера и жизнь баскетболиста оборвались 3 октября. Спортсмену было всего 26 лет.