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Три раза возвращавшийся в ЦСКА бразилец захотел четвёртого

Dmitry Golubovich/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Бразильский нападающий Вагнер Лав хотел бы продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Сообщается, что игрок близок к тому, чтобы покинуть турецкую лигу, в которой он сейчас выступает, чтобы стать свободным агентом.

«С российскими клубами я пока не общался. Но если бы возник вариант с ЦСКА, Вагнер бы с огромным удовольствием вернулся в московский клуб», — приводит слова агента нападающего Эвандро Феррейра «Чемпионат».

Лав выступал за ЦСКА в общей сложности на протяжении десяти сезонов. Впервые он пришёл в команду в 2004 году. «Армейцы» купили его у бразильского «Палмейраса» за 6,2 миллиона евро. В 2009-м он уехал на родину в аренду — сначала в «Палмейрас», потом во «Фламенго». В 2010-м бразилец вернулся к «красно-синим» и задержался в России на полтора сезона. Потом он вновь уехал во «Фламенго», а в сезоне-2012/13 опять заиграл за ЦСКА. В последний раз Лав выступал за московский клуб в сезоне-2013/14, присоединившись к «армейцам» после нескольких месяцев, проведённых в китайском «Шаньдун Лунэн». Вместе с «красно-синими» форвард трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, четыре — Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

С 2016-го футболист выступает в чемпионате Турции и сейчас защищает цвета «Бешикташа». В текущем сезоне в 8 играх он забил 3 мяча в чемпионате страны. В Лиге Европы он также вышел на поле 8 раз и отличился четырежды.

Как писал News.ru, «Рубин» попрощался с Кудряшовым.


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