«Я в шоке»: тренер сборной Норвегии прокомментировал инцидент с Большуновым

https://static.news.ru/photo/04a276c4-5e64-11eb-8749-fa163e074e61_660.jpg Эйрик Мюр Носсум Фото: Vegard Wivestad GraTtKeystone Press Agency/Global Look Press

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал инцидент с российским лыжником Александром Большуновым, который толкнул своего соперника из Финляндии Йона Мияки после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Он назвал такое поведение «неспортивным».

Я в шоке от его поведения. Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами, — заявил Носсум. Его слова приводит NRK.

Тренер норвежской команды отметил, что никогда не видел подобного в лыжном спорте. Он выразил надежду, что подобное впредь не повторится.

Кроме того, Носсум считает, что Международная федерация лыжного спорта должна наказать Большунова за нападение на соперника. По его словам, это позволит россиянину осознать, насколько неправильно он повёл себя в сложившейся ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что первая команда сборной России по лыжным гонкам потеряла бронзовые медали Кубка мира в финском Лахти. Такое решение было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

В гонке победили норвежцы, второе место заняли финны, третье место, соответственно, россияне. Но после окончания гонки Александр Большунов врезался в финского спортсмена Йони Маки. Жюри посчитало этот инцидент неспортивным поведением, и вся команда была дисквалифицирована.