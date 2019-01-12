Тренер российских фигуристов переберётся в США

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Владимир Морозов, Робин Шолковы (в центре) и Евгения Тарасова

Пятикратный чемпион мира по фигурному катанию немец Робин Шолковы, который после завершения карьеры был одним из тренеров россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, весной переедет в США. В Лос-Анджелесе он будет работать тренером в центре парного катания.

Помогать Шолковы будут Дженни Мено и Тодд Сэнд, которые сейчас тренируют американцев Алексу Шимеку-Книрим и Криса Книрима, сообщает Sports.ru.

39-летний Шолковы — бывший фигурист, выступавший в парном катании с Алёной Савченко. Вместе они двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр, пятикратные чемпионы мира и четырёхкратные чемпионы Европы, а также многократные чемпионы Германии. Робин завершил карьеру после мирового первенства в 2014 году. Савченко продолжила выступления с другим партнёром — Бруно Массо, с которым в 2018 году стала олимпийской чемпионкой.

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