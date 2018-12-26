Тренер Нурмагомедова оценил его шансы против Мейвезера

https://news.ru/storage/news/5b34c3c55d572a64d4c09acb0a4e5ab0/c3927a2b-23b9-4fef-b2fd-e9b7889ff8c5_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился своим мнением о потенциальном бое своего подопечного и американского боксёра Флойда Мейвезера.

«Хабиб бы показал себя гораздо лучше в бою с Флойдом, чем Теншин Насукава, с которым он дерется в Японии. Я гарантирую вам, что у нас больше шансов на победу, чем у того парня», — цитирует Хавьера ToFight.

Ранее сообщалось, что для проведения поединка между российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером понадобится около $1 млрд. Мейвезер настаивает на проведении боя по боксёрским правилам.

В последнем бою Нурмагомедов взял верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедову понравилась драка на матче ЦСКА и СКА, писал News.ru.