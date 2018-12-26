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Тренер Нурмагомедова оценил его шансы против Мейвезера

Хабиб Нурмагомедов Булкин Сергей/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился своим мнением о потенциальном бое своего подопечного и американского боксёра Флойда Мейвезера.

«Хабиб бы показал себя гораздо лучше в бою с Флойдом, чем Теншин Насукава, с которым он дерется в Японии. Я гарантирую вам, что у нас больше шансов на победу, чем у того парня», — цитирует Хавьера ToFight.

Ранее сообщалось, что для проведения поединка между российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером понадобится около $1 млрд. Мейвезер настаивает на проведении боя по боксёрским правилам.

В последнем бою Нурмагомедов взял верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедову понравилась драка на матче ЦСКА и СКА, писал News.ru.


#UFC #ХабибНурмагомедов #ФлойдМейвезер
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