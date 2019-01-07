Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву

https://news.ru/storage/news/6f9ded3c489c15e4911306c7c6c022d3/fb1e359e-944f-4ec3-b940-fd2918cb2c55_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Мурад Мусаев

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об отношении «быков» к полузащитнику команды Павлу Мамаеву, находящемуся под арестом в московском СИЗО.

«Будет ли справедливо, если ребятам впаяют срок? Отвечу так. Никто в клубе не желает Павлу зла», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что жёсткая реакция клуба на поступок игрока связана с тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тысяч юных футболистов. По словам Мусаева, для них игроки основы должны служить примером.

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее появилась информация, что следствие изменило обвинение футболистам. Теперь спортсменам вменяют статью 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» вместо статьи 116 УК РФ «Побои».

Как писал News.ru, Романцев призвал «дать метлу в руки» Кокорину и Мамаеву.