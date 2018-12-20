«Томь» разобралась с финансовыми проблемами

https://news.ru/storage/news/79fb1e7095293d9b1e7c91cc58f9334b/8e64dfb9-959a-42e1-bef2-a8682a35cce5_850.jpg vk.com

Руководство «Томи» планирует погасить перед командой долги по заработной плате до конца текущего года.

«Нам сначала говорили, что рассчитаются с футболистами до конца ноября, сейчас конкретизировали, что до конца года. Я не знаю, какой срок поставили футболисты, но мы каждый день ждем и надеемся, что до 31 декабря это произойдет. Разговор шел о том, чтобы выплатить все долги, но думаю, что если выплатят хотя бы часть, то было бы тоже хорошо», — сообщили ТАСС в пресс-службе томского клуба.

В начале ноября футболисты уже получили зарплату за один месяц, а оставшиеся финансы, которые обещали найти представители властей региона, пока не поступили на клубные счета.

«Томь» идёт на втором месте в турнирной таблице первенства ФНЛ, отставая от лидирующего «Тамбова» на одно очко. Если сибиряки и в дальнейшем сохранят эту строчку, они получат прямую путёвку в РПЛ.