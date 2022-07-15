Тихонов предложил закрыть Западу газ на пару недель Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил закрыть Западу газ на пару недель

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о санкциях против российского спорта. Он считает, что проблему можно было бы решить путем отключения газа Западу.

С Запада уже многие пошли на поклон, но будь бы моя воля, я бы им закрыл газ на пару недель — и тогда приползли бы все на коленях к нам. Вы посмотрите, что про нас говорят в биатлоне норвежцы, что им противны россияне, наш флаг, — сказал Тихонов Metaratings.ru.

Функционер добавил, что когда он был вице-президентом СБР (Союза биатлонистов России), все вставали, когда он заходил, потому что он представлял великую державу.

5 июля Тихонов назвал норвежцев развратниками и пьяницами и предложил их отстранить от мирового биатлона вместо россиян.