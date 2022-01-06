Терминальная стадия: Джокович попал в скандал перед Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович оказался в очень сложной ситуации. Спортсмен, который имеет медицинский отвод от вакцинации от коронавируса, может не сыграть на первом турнире Большого шлема в сезоне — Australian Open. Сначала его в порядке исключения согласились пустить в Австралию, но затем задержали на границе и аннулировали визу. Рассказываем подробнее о произошедшем.

Резонансное исключение

4 января организаторы Australian Open заявили о том, что Джокович получил индивидуальное разрешение на въезд в Австралию и примет участие в турнире. Это вызвало бурю негодования в стране: критиковали и спортсмена, и власти, которые обвинили в политике двойных стандартов. Дело в том, что Джокович не проходил вакцинацию от коронавируса, поэтому по законам Австралии ему нельзя было въехать в страну. Однако для первой ракетки мира вроде бы сделали исключение.

Тут же высказался премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который пояснил, что Джокович должен предоставить веские доказательства того, что ему нельзя делать прививку по медицинским показаниям. В противном случае политик обещал «отправить серба домой на первом же самолёте».

Терминальная стадия

В Мельбурн Джокович прибыл 5 января, и уже в аэропорту начали происходить странные вещи. Сначала издание The Times сообщило, что Джоковича не могут пустить в страну из-за ошибки его представителей. Они якобы оформили теннисисту неправильную визу, которая не предполагает наличия медицинского отвода от вакцинации. Таким образом, спортсмен застрял в терминале аэропорта.

Позже австралийское издание The Age уточнило, что главная проблема заключается в отсутствии тех самых доказательств, о которых говорил австралийский премьер. В итоге Джоковича на шесть часов изолировали в здании аэропорта под присмотром полиции. Происходящее всё больше напоминало фарс.

Сначала теннисист выполняет все правила, установленные властями страны. Он летит через весь земной шар, и те же люди, которые одобрили заявку, говорят, что вы не можете никуда пройти, оставив его изолированным в комнате. Так ни с кем не обращаются. Это публичное унижение, — заявил сербский журналист Саша Оэмо.

Позже появилась информация об аннулировании визы Джоковича и его скорой депортации. Федеральная пограничная служба страны (ABF) подчеркнула, что правила остаются едиными для всех, исключений не будет даже для Джоковича. Интересно, зачем австралийская сторона изначально морочила голову теннисисту. Неужели нельзя было изучить его медицинский отвод раньше и не доводить ситуацию до абсурда, сначала выдавая визу, а затем её аннулируя?

Новак Джокович djokovicofficial/facebook.com

Сегодня мой сын находится в австралийском плену, но он никогда не был более свободным. С этого момента Новак стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетённых стран и народов. Его можно заточить сегодня или завтра, но правда подобна воде, и она всегда находит свой путь, — заявил отец Джоковича.

Юристы Джоковича решили до конца бороться за спортсмена и подали протест на решение австралийских властей. Дело в том, что депортация из Австралии может грозить не только трёхлетним запретом на въезд в страну, но и возможными проблемами с посещением других государств. Так что теннисиста отправили на карантин в отель, а суд взялся оперативно рассматривать дело. Поддержку Джоковичу выразил президент Сербии Александр Вучич.

Доживём до понедельника

В итоге в Австралии не смогли принять быстрого решения о депортации Джоковича и отложили оглашение вердикта до понедельника, 10 января. Видимо, никто пока не смог взять на себя ответственность и лишить Australian Open главного фаворита. В ближайшие четыре дня защита теннисиста будет собирать необходимые документы, чтобы доказать право Джоковича на легальный по меркам Австралии отказ от вакцинации.

Дожидаться решения серб наверняка продолжит в той же гостинице на карантине. Понятно, что в этих условиях нормально тренироваться и готовиться к важнейшему турниру будет проблематично. Так что случившаяся ситуация сыграет на руку его конкурентам. Среди них, кстати, россиянин Даниил Медведев, который уже побеждал Джоковича в финале турнира Большого шлема.

Серб взял три последних Australian Open и является рекордсменом турнира по количеству титулов на этом турнире — он побеждал в Австралии девять раз. Возможное лишение Джоковича права принять участие в соревнованиях нанесёт огромный репутационный ущерб не только Australian Open, но и всему мировому теннису.