Тарханов раскрыл, нужно ли Карпину уйти из сборной России Тарханов: Карпин может совмещать пока у сборной России нет официальных матчей

Валерий Карпин может совмещать работу в сборной России и московском «Динамо» до возвращения официальных матчей, заявил NEWS.ru тренер Александр Тарханов. Он считает, что уровень должен поддерживаться даже в товарищеских матчах.

Конечно, совмещение влияет на Карпина. Во время паузы тренер должен привести себя в порядок, а здесь переключение с клуба на сборную, со сборной на клуб. Сейчас просто, видимо, считают, что национальная команда не так важна. Нет международных игр, поэтому такое совмещение. Когда вернемся, конечно, так делать нельзя. Раньше совмещение тоже никому на пользу не шло. Хочется чтобы уровень поддерживался даже в товарищеских матчах, — сказал Тарханов.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что сборная России должна играть сильнейшими игроками в любых матчах, поскольку является лицом страны. Он отметил, что всегда возникают вопросы, когда выходит смешанный состав.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.