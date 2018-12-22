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Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой

Евгения Медведева и Татьяна Тарасова Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева и Татьяна Тарасова

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«Сделала новый каскад, новый сальхов-риттбергер. Она здесь, она живая, никто не умер! И она будет, она обязательно будет», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Специалист добавила, что благодарна Брайану Орсеру — тренеру Медведевой.

«Прекрасно, спасибо Брайану, что он в тяжёлую минуту был рядом!» — заключила она.

Спортсменка допустила одну грубую ошибку в каскаде, упав со второго прыжка. Тем не менее этот прокат дался гораздо лучше, чем короткая программа накануне. За свой прокат россиянка получила 143,66 балла. По сумме двух программ она набрала 205,90 балла.

Чемпионат России завершится 23 декабря.

Как писал News.ru, Тарасова и Морозов выиграли ЧР по фигурному катанию.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #ТатьянаТарасова
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