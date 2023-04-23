22 апреля 2023 года в Государственном Кремлевском дворце прошел танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России!». Он собрал более 100 танцевальных любительских пар. На кремлевский паркет вышли лучшие танцевальные дуэты Албании, Армении, Белоруссии, Грузии, Германии, Румынии и Хорватии. В европейской программе был представлен блестящий состав профессионалов из России и одной из лучших пар мира из Азербайджана. О том, как прошли соревнования лучших из лучших, — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РТС, почетный вице-президент WDC Станислав Попов во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Оксана Федорова во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце