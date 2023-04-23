Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент РТС, почетный вице-президент WDC Станислав Попов во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент РТС, почетный вице-президент WDC Станислав Попов во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Оксана Федорова во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Оксана Федорова во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники во время выступления в танцевальном турнире «Кубок Кремля — гордость России» в Государственном Кремлевском дворце