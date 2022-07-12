На холодной волне: как в России живется серфингу и как начать им заниматься Рассказ об одном из самых популярных видов экстремального спорта

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Во время чемпионата России по серфингу на споте «Хоста»

В России тему серфинга, как и экстремального спорта в общем, воспринимают не очень серьезно. Даже при условии, что катание на доске является официальным видом спорта и включено в состав Олимпийских игр. Молодые ребята и девушки на досках — это точно не те люди, которые попадают в сюжеты телепрограмм или популярных шоу на российском YouTube. Но их субкультура достойна внимания. Она слишком интересна, чтобы делать вид, что ее не существует.

Российские реалии

Во-первых, надо заметить, что серфинг в России есть. Во-вторых, он всегда был интересным и самобытным. В-третьих, это такой вид спорта, которым в основном занимаются энтузиасты и преданные фанаты. И именно за их счет серфинг живет и развивается.

Если собрать все факты о катании воедино, то можно понять, что это не такое дешевое и простое занятие, которым его сделали множество историй и фильмов. Достоверно рассказать о серфинге, скорее всего, не получится. Хотя осветить главные моменты, рассказать о местах катания и школах, которые есть в России сейчас, — это мы можем.

Отличие российского серфинга от зарубежного, наверно, в том, что за границу все летят в теплые страны, а у нас серфинг холодный и в гидрокостюме. Теплое катание бывает только в Сочи летом и во Владивостоке осенью. Остальные все регионы у нас холодные. Можно сказать, что это все различия. Культура серфинга, она единая в мире, — считает Константин Кокорев, профессиональный серфер.

Ситуация с досками

— С серфбордами дела обстоят следующим образом. Имеется затруднительный характер ввоза из-за ограничений, которые ввели. Некоторые фирмы отказываются поставлять доски из-за трудностей в логистике и доставке, поэтому доски стали дороже. В целом доска стоит от 70–80 тысяч рублей. Средний ценник за хорошую доску будет около 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Во время чемпионата России по серфингу на споте «Хоста»

Досок не очень много, так как заводы еще не отошли от пандемии, очереди на производстве, несвоевременные доставки. Борды, конечно, есть, но это остатки, и новых поступлений я не видел в бордшопах России.

Зато развивается внутреннее производство досок. Например, мы делаем кастом-серфборды, вейксерфы, закрывая нишу людей, которые уже поняли, какую доску себе хотят. С одной стороны, есть сложности, но в то же время появились новые возможности.

Места катания, иными словами — серф-споты

— В нашей стране очень много мест, где можно ловить волны. На каждом море и в каждом океане их по несколько штук.

Одно из самых доступных — на Халатырском пляже на берегу Тихого океана вблизи Петропавловска-Камчатского. Сейчас туда билеты в одну сторону стоят шесть тысяч рублей. Получается, что 12 тысяч в обе стороны — это дешевле, чем долететь до Сочи. Если вы только учитесь кататься, то там для вас будет комфортно и классно. Сейчас самое время, чтобы взять билеты и полететь туда, если вы свободны. Поскольку там океаническая сторона — в тех местах всегда есть волны.

Также споты есть во Владивостоке, в Магадане, на Курильских островах, в Дагестане, в Северном Ледовитом океане, в Териберке. Правда, во всех этих местах надо смотреть прогноз, когда штормы приходят. В этом случае нужно иметь определенный опыт катания и уметь разбираться в погоде.

В Сочи, конечно, тоже есть споты. Минус в том, что теперь туда лететь четыре часа (ровно половину времени до Камчатки) и волны летом там бывают редко. Катательный сезон там в основном осенью и зимой. Как раз когда приходят штормы и пригоняют волны.

Фото: Дарина Хохлова Участник чемпионата Приморского края по серфингу в дисциплине «короткая доска». Чемпионат проходит в бухте Чернышева. В соревнованиях принимает участие 15 серферов из Владивостока и Находки

Можно искать и другие места в стране, более интересные, новые, но с этим сложнее и придется потратить куда больше сил, чем просто отправиться в изученные. Как раз в местах с известными спотами нет никаких проблем с дорогами.

Сегодня возможности позволяют долететь и до Бали без визы, и до Мальдивских островов. К слову, там отличные волны, и я, конечно, советовал бы попробовать серфинг в теплой воде, чтобы не отбить желание кататься. Но если вы хотите познать серфинг у нас, то будьте готовы к некоторому «достигательству» и «преодолению». К мокрому одеванию гидрокостюма и холодной воде.

Это все неплохо, просто нужно быть готовым, что будут некомфортные ощущения. Опять же, это как везде — во фридайвинге, дайвинге, как надевать твердые ботинки, играя в боулинг.

Этой осенью мы выпустим фильм «Путь за мечтой», в котором и расскажем про культуру серфинга во всем мире и его идеологию. Так что серферы и все те, кто хочет приобщиться к этому виду спорта и попробовать его, — я всех приглашаю на премьеру, — добавил Кокорев.

Если учиться серфингу, то в России

— Серфинг требует много времени. Если заниматься без тренера, то в этом случае первые успехи появятся через полгода, а если вы работаете в офисе, то ваше время явно стоит дороже, чем тренировки по серфингу.

Инструкторы школ проводят курсы «предсерфовой» подготовки. Погружают в серфинг без океана. Это его не заменяет, а наоборот — экономит время. Вас научат правильно грести, вставать на доску, основам фридайвинга и скейтбординга, после всего этого можно отправиться с ними на выезд.

Вы увидите, насколько проще станет ловить волну, тем более если сами пробовали вставать на доску — будет с чем сравнить. И самое главное — заполучить снимок «а-ля серфер» намного быстрее и проще.

Фото: Елена Верещака/ТАСС Серфингисты на Халактырском пляже. Первая в России государственная детская школа серфинга открылась в лагере Snowave Kamchatka. В школе будут заниматься 76 детей в возрасте от 9 до 16 лет

Удивительный факт. Русские серф-школы — лучшие школы серфинга в мире. Почему? Просто когда у нас случился скачок развития серфинга в стране — все, кто им стал заниматься, пришли в него взрослыми. Индонезиец не сможет объяснить, как надо правильно грести и как вставать на доске. У нас же наоборот: «смотри, здесь вот такое течение, здесь надо прогнуться, а вот тут надо тянуться, ногу заднюю сюда поставь» — очень осмысленный серфинг и взрослый подход.

Серфинг крут тем, что помимо очевидной пользы для здоровья и тела, это еще и очень позитивная субкультура, с открытыми, веселыми и свободными людьми.