Стало известно имя главного тренера сборной России по баскетболу

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу. При этом 50-летний специалист продолжит работу в клубе. Об этом сообщила пресс-служба Российской Федерации баскетбола.

Сегодня, 22 октября, состоялось заседание Исполкома Российской Федерации баскетбола, на котором была утверждена кандидатура Зорана Лукича. Известно, что во второй половине ноября серб проведёт первый сбор национальной команды.

В ближайшее время Лукич назовёт имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира — 2023.

Ранее сборную России возглавлял Сергей Базаревич. Контракт Базаревича со сборной России закончился после квалификации на Олимпиаду в Токио, которую россияне не сумели преодолеть.

Также сообщалось, что экспертный совет при Федерации хоккея России (ФХР) назвал имя главного тренера национальной сборной. Члены совета решили, что этот пост должен занять олимпийский чемпион Алексей Жамнов.