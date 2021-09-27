Жамнов официально стал главным тренером сборной России по хоккею

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Экспертный совет при Федерации хоккея России (ФХР) назвал имя главного тренера национальной сборной. Члены совета решили, что этот пост должен занять олимпийский чемпион Алексей Жамнов. В штаб сборной в качестве консультантов войдут Олег Знарок и Валерий Брагин, сообщается на сайте ФХР.

Член экспертного совета Валерий Каменский рассказал, что рассматривались несколько кандидатов. После долгих дебатов большинство экспертов поддержали кандидатуру Жамнова. По их словам, он имеет богатый опыт работы в штабе сборной, а также понимает специфику работы со звёздами НХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с Жамновым.

Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог, — сказал Третьяк.

Он также поблагодарил Брагина и Знарка за согласие работать в штабе сборной консультантами.

Жамнов исполнял обязанности главного тренера в клубе КХЛ — в сезоне-2018/19 он временно руководил «Спартаком». В сборной России занимал должности директора по скаутингу и ассистента главного тренера.

Ранее француз Люк Тардиф победил на выборах президента Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). Он сменил на посту Рене Фазеля, возглавлявшего ИИХФ 27 лет.