https://static.news.ru/photo/0f107200-c33d-11e9-9b88-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Плавунова Фото: Маргарита Плавунова/vk.com

Многократная чемпионка Тамбовской области по лёгкой атлетике 25-летняя Маргарита Плавунова умерла во время тренировки от острой сердечной недостаточности.

Трагедия произошла 19 августа в деревне Моршанского района, куда Плавунова приехала на отдых к своей бабушке. Отец спортсменки подвёз её на обычный кросс. Через некоторое время прохожие нашли её тело. Прибывшие медики констатировали смерть. Согласно предварительным результатам экспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ.

По словам тренера спортсменки Елены Мельниковой, чемпионка области и призёр ЦФО не испытывала никаких проблем со здоровьем. Летом она принимала участие в ряде соревнований, после чего решила взять перерыв. Тренировки при этом она не бросила. Во время одной из таких тренировок Маргарита скончалась. Как отметила тренер, Плавунова занималась без больших нагрузок, передаёт «КП» .

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