«Средненький футболист»: синхронистка Шишкина высказалась о Дзюбе

Российская синхронистка, трёхкраиная олимпийская чемпионка Алла Шишкина ответила на просьбу сравнить футболиста «Зенита» Артёма Дзюбу со своей коллегой и партнёром по команде Светланой Ромашиной. Слова Шишкиной приводит «Спорт-Экспресс».

Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины, — сказала Шишкина.

10 августа сообщалось, что Шишкина вслед за Ромашиной завершила карьеру.

В составе сборной России по синхронному плаванию она завоевала три золотые медали Олимпиад, 14 наград наивысшего достижения чемпионатов мира, и шесть раз Шишкина поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.