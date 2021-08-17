«Средненький футболист»: синхронистка Шишкина высказалась о Дзюбе
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:13, 17 августа 2021
Алла ШишкинаФото: allashishkina_rusallo4ka/instagram.com
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Российская синхронистка, трёхкраиная олимпийская чемпионка Алла Шишкина ответила на просьбу сравнить футболиста «Зенита» Артёма Дзюбу со своей коллегой и партнёром по команде Светланой Ромашиной. Слова Шишкиной приводит «Спорт-Экспресс».
Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины, — сказала Шишкина.
10 августа сообщалось, что Шишкина вслед за Ромашиной завершила карьеру.
В составе сборной России по синхронному плаванию она завоевала три золотые медали Олимпиад, 14 наград наивысшего достижения чемпионатов мира, и шесть раз Шишкина поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.