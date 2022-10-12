Спортсмены должны встать на защиту Отечества: Драчев о мобилизации и СВО Экс-глава СБР Драчев поддержал идею создания добровольческих отрядов спортсменов для участия в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Драчев

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью Metaratings.ru поддержал идею о создании добровольческих отрядов спортсменов для участия в спецоперации на территории Украины. По его словам, они такие же защитники Отечества, как служащие ВС РФ, Росгвардии и МВД.

Я могу это только приветствовать. Однозначно, это те же самые защитники Отечества, как и служащие в Вооруженных силах РФ, в Росгвардии, в системе МВД и так далее. Они могут и должны встать на защиту Отечества, нашего народа. Если добровольческие отряды будут созданы, любому спортсмену будет за честь отстоять там, — сказал Драчев.

Он добавил, что страна вкладывала в спортсменов много сил, денег, усилий. Спортсмены — это элитная часть здоровых, крепких людей вне зависимости от вида спорта, будь то борьба, плавание, гребля или фигурное катание.

Они могут не хуже остальных мобилизованных встать на защиту нашего Отечества, потому что физически они все готовы, способны справиться с любой нагрузкой, — считает функционер.

В России могут создать отряды добровольцев, состоящие из профессиональных спортсменов. Они будут участвовать в специальной операции на Украине. Предварительное обсуждение этого вопроса состоялось 10 октября в Москве.

В настоящее время планируется задействовать в первую очередь региональные спортивные федерации. Идею поддержал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.