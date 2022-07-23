Спортсменка из США установила рекорд мира в беге на 400 м с барьерами Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Фото: Социальные сети

Американка Сидни Маклафлин в ночь на субботу, 23 июля, установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в эти дни в американском городе Юджин, штат Орегон.

22-летняя Маклафлин преодолела дистанцию за 50,68 секунды, став чемпионкой мира. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал американке, она установила его в июня этого года на чемпионате США, преодолев дистанцию за 51,41 секунды.

Сидни Маклафлин является олимпийской чемпионкой в беге 400 метров с барьерами и в эстафете 4×400 метров. Обе медали она завоевала на Играх в Токио. Кроме того, она стала серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами и победительницей того же чемпионата в эстафете 4×400 метров.

Ранее сообщалось, что шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал шестую золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещениях. При этом он установил новый мировой рекорд, побив собственное достижение. Швед показал результат 6,20 метра.