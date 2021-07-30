Спортивный журналист объяснил успех России на Олимпиаде в Токио

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с «360» объяснил успех российской сборной на Олимпиаде в Токио хорошей подготовкой и появлением нового поколения спортсменов, которые ментально готовы к победам.

Он заметил, что сейчас на авансцену выходит поколение, которое начало заниматься в конце 1990-х — начале 2000-х, когда в страну вернулись многие тренеры, уехавшие на заработки за рубеж. Также в те годы создавалась материальная база для тренировок. По его словам, сейчас это поколение уже ментально готово к победам, отсюда и такие успешные выступления.

Ходорковский подчеркнул, что россияне ни в одном виде программы не выступили ниже своих возможностей, а в некоторых видах, наоборот, превзошли сами себя.

Например, кто ожидал, что все четыре участника российской команды по тхэквондо вернутся из Японии с медалями? Две золотые, серебряная и бронза. Кто ожидал, что медали после 21-летнего перерыва завоюют наши гребцы на соревнованиях по академической гребле? Золотых медалей на соревнованиях по плаванию у нас не было с 1996 года, — сказал он.

Также, по мнению эксперта, достойно выступить в Токио олимпийцам из РФ помогло руководство Олимпийского комитета России и Министерства спорта, которое обеспечило максимально возможный уровень подготовки для команды и организовало акклиматизационные сборы на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

В настоящее время Россия занимает четвёртое место в зачёте токийской Олимпиады. У россиян 34 медали: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Ранее сообщалось, что российские рапиристы Сергей Бида, Павел Сухов и Никита Глазков завоевали серебряные медали на Олимпийских играх, уступив в финальном поединке сборной Японии.