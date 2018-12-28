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ФИФА осудили за Крым

Севастополь, Крымский полуостров Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Севастополь, Крымский полуостров

спорт [ версия для печати ]

Международная организация Sport for all, которая входит в мировую сеть, борющуюся против расизма и ксенофобии в европейском футболе, осудила начатое расследование со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении Российского футбольного союза (РФС).

«Это глупо, ФИФА такими шагами может вообще уничтожить футбол в Крыму», — приводят слова руководителя организации Яниса Кузинса «Известия».

Кузинс отметил, что полуостров находится в непростой ситуации. Однако, по его мнению, футбол всегда был вне политики. Глава Sportforall недоумевает, почему из-за двух проведённых матчей между российскими и крымскими клубами «кто-то должен получать штрафы, дисквалификации или другие санкции».

«Получается, ФИФА предлагает играть всем крымским клубам только друг с другом. Разве это не дискриминация?» — заключил он.

ФИФА начала расследование в отношении РФС в связи с участием российских команд в Кубке Крыма по футболу в 2017 году. В турнире участвовали два клуба — «Анжи-2» и «Сокол». ФИФА не признаёт Крым российским, поэтому на РФС могут наложить санкции. В чём они будут заключаться, не сообщается. В марте 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС.

Ранее News.ru сообщал, что в РФС отреагировали на информацию о проведении матчей в Крыму.


#футбол #ФИФА #РФС
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