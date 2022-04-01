Спицов получил сертификат на 18 млн рублей от губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл встречу с участниками Олимпийских игр в Пекине, которые смогли завоевать медали. Чиновник наградил отличившихся спортсменов денежными сертификатами, сообщает «Тюменская линия».

В Тюмени были награждены лыжники Денис Спицов, Татьяна Сорина, Иван Якимушкин, а также биатлонист Александр Логинов, которые представляли регион. Губернатор вручил медалистам сертификаты на пять миллионов рублей за бронзу, восемь миллионов — за серебро, десять миллионов — за золото.

Победа на Олимпиаде — мечта любого спортсмена. Наши лыжники и биатлонисты показали удивительный результат, впервые в истории региона завоевав такое количество медалей, — сказал Моор.

Самую большую сумму получил лыжник Спицов, который стал победителем в мужской эстафете и серебряным призёром в скиатлоне. Он заработал 18 миллионов. Сорина заработала десять миллионов за победу в женской эстафете, Якимушкин — 8 миллионов за серебро в марафоне.

Также десять миллионов получил биатлонист Логинов, который был бронзовым призёром в мужской и смешанной эстафетах.