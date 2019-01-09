«Спартак» начал зачистку

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Александр Самедов

«Красно-белые» в массовом порядке избавляются от футболистов

«Спартак» не слишком удачно провел осеннюю часть сезона, хоть и не сильно отстал от лидеров. Но тут больше надо благодарить «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» за то, что они не смогли сильно оторваться от «красно-белых». Поэтому новый год столичный гранд начал масштабно — с расчистки рядов.

Было очевидно, что команда, которая по ходу сезона обзавелась новым главным тренером — Олегом Кононовым, нуждается в перезагрузке. Да и персоны тех, кого необходимо куда-то трудоустроить, были известны ранее — слухи начали ходить еще в конце 2018-го.

Первым вольную получил Александр Самедов, который до последнего бился с клубом за количество отступных за разрыв контракта. 34-летний хавбек получил полностью причитающуюся ему до конца соглашения зарплату и ушёл на вольные хлеба. Его хотят подписать самарские «Крылья Советов». Экс-игрок сборной России уже не такой, как несколько лет назад, но явно сможет «попылить» ещё несколько лет на неплохом уровне.

«Это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в "Спартаке" — большой этап в моей карьере», — приводит слова хавбека клубная пресс-служба.

Следующими свои трудовые книжки получили Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Марко Петкович. Понятно, что переход бывшего полузащитника ЦСКА Ерёменко изначально выглядел сомнительно. Даже Роман Широков менял столичные гранды, сделав прослойку из «Краснодара», — аренда на юг сгладила все острые углы от смены «красно-белого» на «красно-синее». А вот финский полузащитник, в своё время подставивший «армейцев» своей историей с наркотиками, решился на отчаянный поступок — ещё даже не отбыв дисквалификацию, он присоединился к «Спартаку». Но много выиграть от этого так и не смог. А теперь, заметно испортив себе репутацию, получил вольную.

Куда дальше занесёт Романа судьба и останется ли он в российском чемпионате — эти вопросы надо задать «черному кардиналу» Марко Трабукки, который при Массимо Каррере вершил трансферные дела. Агент не должен бросить своего клиента. Если что, всегда есть вариант оказаться в юрмальском «Спартаке». Играть за ромбик на груди можно даже и в Прибалтике.

«Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чём-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести "Спартаку" немало пользы», — подвёл грустный итог сотрудничества наставник команды.

Универсал Попов мог пригодиться москвичам, но талантливая молодёжь и статус легионера не позволили болгарину и дальше радовать болельщиков «Спартака». Но его потеря не будет иметь каких-либо больших последствий для команды Олега Кононова — за 15 матчей в текущем сезоне в РПЛ и Кубке России хавбек может похвастаться лишь тремя предупреждениями. Вряд ли игрока такого уровня будут ценить за такую статистику. Только если клуб имеет более скромный статус.

Хотя чувствуется, что без дела Попов просидит не очень долго — на него претендуют сразу три представителя премьер-лиги, но ближе всех к подписанию хавбека находится московское «Динамо», для которого позиция крайнего полузащитника является очень проблемной.

Антон Денисов/РИА Новости Болельщики «Спартака» перед началом матча

Болельщики «красно-белых» будут весьма довольны решением расстаться с Петковичем. Марко, честно говоря, был достаточно слабым защитником, который умел регулярно «привозить». Это даже не игрок на подмену, а лишь на подмену подмены, если такие вариации уместны.

Трудно даже представить потенциального покупателя на данного персонажа, поэтому расторжение — это логичный итог затянувшегося на полтора года сотрудничества. Единственный минус — из-за травмы Ещенко спартаковцы остались с единственным правым игроком обороны — Николаем Рассказовым. Вероятно, надо было тут подождать до лета, чтобы избежать вероятных проблем на краю, но вдруг кого-то достойного купят уже сейчас?

Чуть ранее «красно-белую» семью покинул талантливый полузащитник Владислав Пантелеев, который не особо много имел времени в главной команде, но сейчас сможет раскрыть свой потенциал в казанском «Рубине». Курбан Бердыев любит и умеет работать с теми, кто хочет себя проявить.

Также планируют трудоустроить Артёма Тимофеева и Жано Ананидзе. Но в отличие от всех вышеназванных ребятам будут искать временное пристанище на ближайшие полгода. Тимофеева зовут в «Крылья», а на Ананидзе положил глаз Леонид Слуцкий. Грузинский кудесник мяча сможет добавить креатива «Витессу».

Понятно, что за любой чисткой обязательно будет следовать новый кадровый набор, но на первом сборе «Спартак» будет просматривать весь свой внутренний резерв, дав шанс проявить себя молодым воспитанникам, а также приобщит к русской культуре новичка Айртона. Бразилец должен усилить конкуренцию на фланге обороны. Плюс в Дубае своё восстановление продолжат Ребров, Боккетти, Ещенко и Жиго.

Усиление будет, но ближе к возобновлению сезона. «Спартак» не потерял ещё шансов на золото, поэтому есть уверенность, что руководство гранда подпишет высококачественных игроков (а вдруг), которые смогут вернуть москвичам стабильность.