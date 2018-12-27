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«Спартак» может продать Луиса Адриано

Луис Адриано Сергей Лантюхов/News.ru

Луис Адриано

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб «Спартак» получил предложения от китайских команд о продаже бразильского форварда Луиса Адриано.

Будущее игрока определится в ближайшее время, сообщил Gauchazh.

Ранее появлялась информация о возможной аренде Луиса Адриано «Интернасионалем». Однако сам спортсмен опроверг информацию. В текущем сезоне бразильский нападающий провёл за «красно-белых» 14 матчей в чемпионате России, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

В Российской премьер-лиге «Спартак» занимает 4-е место, набрав 28 очков.

Ранее News.ru сообщал, что игрок «красно-белых» Владислав Пантелеев перешёл в казанский «Рубин».


#футбол #ЛуисАдриано #ФКспартак
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