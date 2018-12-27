«Спартак» может продать Луиса Адриано

https://news.ru/storage/news/7822633d0c0dc2139c87f62e27369af2/5135f521-8de9-4487-9bb9-05de19b69ed5_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Луис Адриано

Футбольный клуб «Спартак» получил предложения от китайских команд о продаже бразильского форварда Луиса Адриано.

Будущее игрока определится в ближайшее время, сообщил Gauchazh.

Ранее появлялась информация о возможной аренде Луиса Адриано «Интернасионалем». Однако сам спортсмен опроверг информацию. В текущем сезоне бразильский нападающий провёл за «красно-белых» 14 матчей в чемпионате России, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

В Российской премьер-лиге «Спартак» занимает 4-е место, набрав 28 очков.

Ранее News.ru сообщал, что игрок «красно-белых» Владислав Пантелеев перешёл в казанский «Рубин».