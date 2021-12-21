«Спартак» купил нападающего сборной Ямайки

О переходе нападающего сборной Ямайки и бельгийского клуба «Шарлеруа» Шамары Николсона в московский «Спартак» сообщили на официальном сайте клуба. Контракт с 24-летним ямайским футболистом подписан до 30 июня 2026 года.

Известно, что сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. Николсон начинал карьеру на родине в клубе «Бойз Таун», в 2017 году перешёл в словенский «Домжале», а в 2019-м — в «Шарлеруа». В составе словенского клуба нападающий забил 20 мячей в 56 матчах, а за «Шарлеруа» — 31 мяч в 83 играх.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что разговоры о том, употребляют игроки национальной команды сахар или нет, неуместны. По словам наставника, если мы начинаем поход на чемпионат мира с обсуждения подобных тем, то это путь в никуда. Таким образом происходит смещение акцентов с главного на второстепенное.

Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021-го. Под его руководством национальная команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. 23 июля тренером сборной России был назначен Карпин.