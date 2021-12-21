«Путь в никуда»: Черчесов о запрете Карпина на сахар в сборной России
Черчесов заявил, что разговоры об употреблении сахара игроками сборной России неуместны
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:22, 21 декабря 2021
Валерий КарпинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что разговоры о том, употребляют игроки национальной команды сахар или нет, неуместны. По словам наставника, если мы начинаем поход на чемпионат мира с обсуждения подобных тем, то это путь в никуда. Таким образом происходит смещение акцентов с главного на второстепенное, сообщает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ввёл запрет на употребление игроками сахара.
Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара — кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного. Давайте теперь начнём рассказывать, что мы зубы по утрам чистим, — сказал Черчесов.
Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021-го. Под его руководством национальная команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. 23 июля тренером сборной России был назначен Карпин.
Ранее сообщалось, что Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Пресс-служба клуба из Будапешта опубликовала фотографию, на которой специалист держит в руках шарф с символикой команды.