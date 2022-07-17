Союз биатлонистов РФ подтвердил гибель Малиновского при крушении вертолета

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Российский биатлонист Игорь Малиновский

Представители Союза биатлонистов России выразили соболезнования в связи с гибелью Игоря Малиновского при крушении вертолета на Камчатке. В организации перечислили достижения спортсмена. Малиновский неоднократно брал золото на юниорском чемпионате мира. Также в его коллекции есть бронзовые и серебряные награды.

Он (Малиновский. — NEWS.ru) обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря, — сказано в сообщении.

Вертолет Robinson, за штурвалом которого находился Малиновский, потерпел крушение 16 июля. Спасатели на Камчатке обнаружили обломки воздушного судна, поиски которого велись с субботы. Экстренные службы сообщили, что все находившиеся на борту погибли.

Telegram-канал «112» сообщил, что жертвами крушения вертолета Robinson стали бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. По предварительным данным, они прилетели на Камчатку в девятидневный тур.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Причиной крушения могли стать техническая неполадка или сложные погодные условия: в районе, где обнаружили судно, наблюдалась низкая облачность, неблагоприятная для полетов.