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Состав сборной по ориентированию объявили

krsk2019.ru

спорт [ версия для печати ]

Стал известен состав сборной России по спортивному ориентированию для участия в Универсиаде-2019.

По итогам отборочных стартов в соревнованиях по спортивному ориентированию Россию представят спортсмены из десяти регионов страны: Москвы и Московской области, Ленинградской, Ивановской, Нижегородской и Томской областей, Пермского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Республики Карелия. Список спортсменов опубликован на официальном сайте Федерации спортивного ориентирования России.

За мужскую российскую команду будут выступят Герман Сазыкин, Александр Злобин, Сергей Горланов, Владислав Киселёв. За женскую — Марина Вяткина, Дарья Кузьминых, Дарья Шупикова, Александра Русакова, Мария Петрушко, Вероника Калинина.

Универсиада пройдёт с 2 по 12 марта 2018 года в Красноярске. 


#Универсиада-2019
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