Соревнования по натурбану хотят включить в программу Олимпиады-2026

https://static.news.ru/photo/fbccfe96-ce5a-11ea-9d1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rintya/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Международная федерация санного спорта (FIL) предложила включить соревнования на естественных трассах (натурбан) в программу Олимпийских игр 2026 года в Италии.

FIL подала заявку в оргкомитет Олимпиады о включении соревнований по натурбану в программу Игр, — сообщается на сайте организации.

Заявочные документы FIL планирует представить в Международный олимпийский комитет (МОК) в установленном порядке в ближайшее время. Предварительная гомологация новой олимпийской трассы должна состояться с 23 октября по 1 ноября.

Как писал NEWS.ru, ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, заявила член исполкома Международной федерации санного спорта Наталия Гарт. Она сообщила, что заявка на включение натурбана в олимпийскую программу была составлена и презентована в МОК. Была инспекция на Кубке мира по натурбану, и в МОК очень заинтересовались этим видом спорта.