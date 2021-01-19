СМИ: итальянский футбольный клуб готов к покупке Кокорина

https://static.news.ru/photo/f1d361f4-5ac4-11eb-b5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich / globallookpress

Российского футболиста Александра Кокорина хочет купить итальянский клуб «Фиорентина». Как сообщил на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, спартаковец — приоритетный вариант на ближайшее зимнее трансферное окно.

Кроме того, итальянцы также рассматривают возможность приобрести 27-летнего форварда из Бразилии Фелипе Андерсона. Он сейчас играет в лондонском «Вест Хэме».

«Фиорентина» в данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу.

Ранее NEWS.ru писал, что Кокорина оценили в «Спартаке» в €5 млн. Хотя он пришёл в клуб в статусе свободного агента, а его трансфер ничего не стоил «красно-белым». По данным источников, ни один российский клуб не выложит столько за Кокорина, чего не скажешь об итальянцах. Кроме «Фиорентины» футболист мог продолжить карьеру в «Роме».

Кокорин вступил в ряды «красно-белых» в конце лета прошлого года и провёл в их составе всего восемь игр. Часть матчей он пропустил из-за травмы.