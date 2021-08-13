СМИ: «Барселона» задолжала Месси десятки миллионов евро

«Барселона» должна выплатить своему бывшему форварду Лионелю Месси задолженность на десятки миллионов евро. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Родной клуб Месси пока не выполнил перед ним контрактных обязательств несмотря на то, что он уже покинул команду и присоединился к «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Речь идёт о сумме в 52 миллиона евро. Клуб выплатит указанную сумму до конца 2022 года.

Отмечается, что это та сумма, которую Месси согласился «заморозить» во время пандемии коронавируса. В 2020 году, напомним, бывший президент клуба Жозеп Бартомеу призвал игроков «Барселоны» из-за тяжёлого финансового положения клуба временно урезать зарплаты.

Ранее сообщалось, что салфетка, которой Месси вытирал слёзы на прощальной пресс-конференции по случаю ухода из «Барселоны», выставлена на аукцион. Объявление появилось в пятницу, 13 августа, на платформе Mercado Libre.

5 августа руководство «Барселоны» объявило об уходе Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом истёк в конце июня. Стороны не смогли договориться о новом соглашении из-за финансовых проблем клуба.