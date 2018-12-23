Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате России в Саранске.
«Какой была короткая программа, как отлично каталась Алина! А в произвольной на следующий день все перевернулось. Если пересмотреть ее прокаты короткой и произвольной, то сложно сказать, что они были на одном турнире. Словно в один день на лед вышел один человек, а на следующий — другой», — сказала она «Спорт-Экспрессу».
Слуцкая добавила, что тренерскому штабу Этери Тутберидзе предстоит провести серьёзную работу над ошибками фигуристки.
Золото на первенстве страны выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Загитова с двумя падениями в произвольной программе осталась пятой (212,03).
Чемпионат России завершился 23 декабря. По его итогам уже сформирован состав команды на первенство Европы. В Минск в январе отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Призёры и победительница чемпионата страны пока выступают в ранге юниорок и претендовать на попадание в состав команды не могут.
Загитова обратилась к фанатам после поражения на ЧР, писал News.ru.