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Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате России в Саранске.

«Какой была короткая программа, как отлично каталась Алина! А в произвольной на следующий день все перевернулось. Если пересмотреть ее прокаты короткой и произвольной, то сложно сказать, что они были на одном турнире. Словно в один день на лед вышел один человек, а на следующий — другой», — сказала она «Спорт-Экспрессу».

Слуцкая добавила, что тренерскому штабу Этери Тутберидзе предстоит провести серьёзную работу над ошибками фигуристки.

Золото на первенстве страны выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Загитова с двумя падениями в произвольной программе осталась пятой (212,03).

Чемпионат России завершился 23 декабря. По его итогам уже сформирован состав команды на первенство Европы. В Минск в январе отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Призёры и победительница чемпионата страны пока выступают в ранге юниорок и претендовать на попадание в состав команды не могут.

Загитова обратилась к фанатам после поражения на ЧР, писал News.ru.


#фигурноекатание #АлинаЗагитова
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