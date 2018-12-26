Слепов выиграл «Ижевскую винтовку»

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Алексей Слепов

Биатлонист Алексей Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке» (27.38,8). Серебро выиграл Павел Магазеев (+13,3), бронзу — Максим Цветков (+13,7).

«Ижевская винтовка» — всероссийские соревнования по биатлону. Это один из основных отборочных стартов для попадания в сборную на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону. В своё время в нём участвовали и побеждали такие спортсмены, как Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Иван Черезов, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Дмитрий Малышко.

Гербулова победила на «Ижевской винтовке», писал News.ru.