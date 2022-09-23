Шестикратный чемпион России, чемпион мира и Европы по скалолазанию Алексей Рубцов в интервью NEWS.ru в деталях рассказал о своём виде спорта, про короткий путь от первой тренировки до больших побед, о подготовке к главному спортивному соревнованию. Он также посоветовал интересные фильмы про скалолазов, которые не только скрасят ваш вечер, но и подтолкнут заняться этим видом спорта.
Владислав Белов
Скалолаз Алексей Рубцов — о драме и удивительных историях этого спорта
23 сентября 2022 в 11:51
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru