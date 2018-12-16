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Швед высказался о победе на КМ пойманного на допинге Белова

Калле Халварссон Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Калле Халварссон

спорт [ версия для печати ]

Лыжник сборной Швеции Калле Халварссон прокомментировал победу россиянина Евгения Белова в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Сам швед финишировал 16-м.

«Неприятная ли это ситуация? Да. Никогда ведь не ждёшь… Это не очень весело — соревноваться с теми, кто был отстранён за допинг», — приводит слова Халварссона Aftonbladet.

Тем не менее, спортсмен добавил, что существуют правила, позволяющие возвращаться после допинговых дисквалификаций, и их придётся принять.

Белов — бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, двукратный чемпион мира среди молодёжи, бронзовый призёр лыжной многодневки Тур де Ски 2015. Россиянин входил в число спортсменов, отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК) в ноябре 2017 года на основании доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях спортсменов сборной России на Олимпиаде в Сочи-2014. В феврале 2018-го решением Спортивного арбитражного суда (CAS) его дисквалификация была отменена и результаты восстановлены.

Как писал News.ru, россиянки остановились в шаге от медалей на КМ по биатлону.


#лыжи #Кубокмира
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