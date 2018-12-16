Россиянки остановились в шаге от медалей на КМ по биатлону

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Валерия Васнецова

Сборная Италии победила в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (01:10.58,7, 3 дополнительных патрона). Шведки финишировали вторыми с отставанием в 8,4 секунды, француженки — третьими (+11,8).

Россиянки заняли четвёртое место. В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых. От лидера они отстали на 47,2 секунды и использовали 6 дополнительных патронов.

Мужская эстафета также пройдёт 16 декабря. Начало гонки в 16:00 по московскому времени.

Как писал News.ru, биатлониста Бабикова отстранили от Кубка мира.