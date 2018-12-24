Шипулин уйдёт из спорта из-за проблем со здоровьем

Российский биатлонист Антон Шипулин может завершить карьеру по здоровью. У олимпийского чемпиона есть проблемы с сердцем, сообщает ura.ru.
По информации издания, Шипулин не готов соревноваться не на максимуме возможностей и претендовать на «30−40-е места».
Ранее появилась информация, что Шипулин может завершить карьеру в декабре 2018 года. Комментатор Дмитрий Губерниев её опроверг.
Россиянин — олимпийский чемпион Сочи-2014. На Игры в Пхёнчхан Шипулин не поехал, так как не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке», в которой примет участие вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.
Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ — сестру Шипулина Анастасию Кузьмину — позвали назад, писал News.ru.