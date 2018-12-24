Шипулин уйдёт из спорта из-за проблем со здоровьем

https://news.ru/storage/news/acc32d71f993467d9d727ff9891608af/37f6067e-7727-4bb7-b193-2c17d8eab92c_850.jpg Kalle Parkkinen/Global Look Press

Российский биатлонист Антон Шипулин может завершить карьеру по здоровью. У олимпийского чемпиона есть проблемы с сердцем, сообщает ura.ru.

По информации издания, Шипулин не готов соревноваться не на максимуме возможностей и претендовать на «30−40-е места».

Ранее появилась информация, что Шипулин может завершить карьеру в декабре 2018 года. Комментатор Дмитрий Губерниев её опроверг.

Россиянин — олимпийский чемпион Сочи-2014. На Игры в Пхёнчхан Шипулин не поехал, так как не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке», в которой примет участие вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ — сестру Шипулина Анастасию Кузьмину — позвали назад, писал News.ru.