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Шипулин: опять начались непонятные политические игры

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что после приезда австрийских полицейских в Хохфильцен, где сборная России готовилась к этапу Кубка мира, подумал, что снова повторяется история с Олимпиадой-2018.

«Самое неприятное после таких ситуаций — опускаются руки, когда ты понимаешь, что опять началось. Опять начались непонятные политические игры, в которых страдают спортсмены. В прошлом году я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой», — приводит слова спортсмена «Калашников Media».

Он добавил, что после общения с полицией пришло осознание того, что снова повторяется та же история и что снова происходят неприятные вещи, которые касаются его и сказываются на его фамилии.

12 декабря, за день до старта второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене австрийская полиция явилась в отель сборной России и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил некоторым спортсменам, в том числе лидеру команды Александру Логинову и олимпийскому чемпиону Антону Шипулину.

Как писал News.ru, на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение не принимать никаких действий в отношении российских биатлонистов, против которых полиция Австрии выдвинула обвинения в приёме запрещённых препаратов.


#биатлон #АнтонШипулин
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