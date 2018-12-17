Шипулин: опять начались непонятные политические игры

https://news.ru/storage/news/bba8bfdbf6b5476822e00a6dcb1d6572/e38c2c4f-a344-4811-b258-9f40df04bb14_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что после приезда австрийских полицейских в Хохфильцен, где сборная России готовилась к этапу Кубка мира, подумал, что снова повторяется история с Олимпиадой-2018.

«Самое неприятное после таких ситуаций — опускаются руки, когда ты понимаешь, что опять началось. Опять начались непонятные политические игры, в которых страдают спортсмены. В прошлом году я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой», — приводит слова спортсмена «Калашников Media».

Он добавил, что после общения с полицией пришло осознание того, что снова повторяется та же история и что снова происходят неприятные вещи, которые касаются его и сказываются на его фамилии.

12 декабря, за день до старта второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене австрийская полиция явилась в отель сборной России и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил некоторым спортсменам, в том числе лидеру команды Александру Логинову и олимпийскому чемпиону Антону Шипулину.

Как писал News.ru, на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение не принимать никаких действий в отношении российских биатлонистов, против которых полиция Австрии выдвинула обвинения в приёме запрещённых препаратов.