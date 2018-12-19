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Шипулин определился с первым стартом в сезоне

Антон Шипулин Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, когда проведёт первую гонку в новом сезоне. Олимпийский чемпион Сочи планирует выступить на «Рождественской гонке» в Германии.

При этом 31-летний спортсмен не примет участия в «Ижевской винтовке». Это соревнование состоится с 26 по 29 декабря.

«Посмотрели прогноз погоды в Ижевске, обещают, что будет очень холодно. Поэтому, скорее всего, туда не поеду и буду готовиться к „Рождественской гонке“», — заявил Шипулин, отвечая на вопрос Дмитрия Губерниева.

«Рождественская гонка» традиционно проходит в Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке». В этом году соревнование запланировано на 29 декабря. От России, кроме Шипулина, ожидается участие Екатерины Юрловой-Перхт.

Ранее News.ru сообщал, что, по мнению Шипулина, на сборную России по биатлону вновь начали оказывать давление. И дело тут, как считает спортсмен, в «непонятных» политических играх.


#биатлон #АнтонШипулин
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