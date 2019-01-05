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Шипулин нашёл для себя новый вид спорта

Антон Шипулин Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Антон Шипулин займётся лыжными гонками на любительском уровне. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал его личный тренер Андрей Крючков.

«Если будет бегать, то как его личный тренер я бы хотел продолжить с ним работу — готовить его пусть и не к таким глобальным стартам, как чемпионат мира и Олимпийские игры, а к региональным соревнованиям», — цитирует специалиста издание.

Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря на специальной пресс-конференции в Москве. Спортсмен признался, что устал от «грязного» спорта. Последней каплей стал инцидент с обвинениями в приёме допинга, представленными австрийской полицией в декабре 2018-го.

Россиянин — олимпийский чемпион в эстафете в 2014 году. Он был лидером сборной России на протяжении последних двух олимпийских циклов. На Игры в Пхёнчхан биатлонист не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Как писал News.ru, WADA заподозрили в мошенничестве.


#биатлон #АнтонШипулин
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