Щербакова рассказала, как изменилась её жизнь после перехода к Тутберидзе

Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова рассказала, как изменилась её жизнь после перехода в группу Этери Тутберидзе. Она отметила, что под руководством Этери Георгиевны она стала более осознанной. Слова Щербаковой приводит Sport24.

Фигуристка призналась, что после перехода в группу Тутберидзе жизнь разделилась на до и после.

Всегда очень любила соревнования, смотреть на судей и улыбаться... Это был детский вариант восприятия. У Этери Георгиевны я постепенно стала более осознанной, потому что у нее в группе нельзя приходить и в своё удовольствие что-то там делать. Тренер закладывает сразу тебе: если ты пришёл, то у тебя в голове должна быть цель, — сказала она.

Ранее Щербакова рассказала, почему во время турнира Budapest Trophy, который проходил в октябре в Венгрии, выступала с медицинским пластырем на шее.