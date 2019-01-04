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Шарапова отказалась продолжать матч из-за травмы

Мария Шарапова Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Шарапова

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от борьбы в матче ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжене против белоруски Арины Соболенко из-за травмы.

С самого начала встречи россиянку беспокоили левая нога и правое плечо. Спортсменка вышла на корт с жёсткой повязкой. Бывшая первая ракетка мира приняла решение досрочно завершить матч при счёте 1:6, 2:4 в пользу Соболенко. Встреча продлилась 1 час 20 минут.

Ранее Шарапова сама вышла в следующий круг соревнований благодаря травме соперницы. В предыдущем матче китайская теннисистка Ван Синьюй отказалась доигрывать из-за повреждения бедра.

Соболенко — первая сеянная на турнире. Шарапова — пятая. В рейтинге WTA белоруска занимает 13-ю строчку, россиянка — 29-ю.

В активе Шараповой пять побед на турнирах серии «Большого шлема» и серебро Олимпиады в Лондоне-2012. В 2016 году она получила 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В начале 2017 года теннисистка вернулась на корт.

Как писал News.ru, Кафельников отказался считать Шарапову россиянкой.


#теннис #турнир #травма #шарапова
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