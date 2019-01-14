Сборную Украины по биатлону сняли с эстафеты Кубка мира

Мужскую сборную Украины по биатлону сняли с эстафеты на Кубке мира, который проходит в немецком Оберхофе. Украинская команда отстала от лидера — сборной России на целый круг.
На третьем этапе гонки отставание составило больше семи минут. В тот момент, когда россиянин Дмитрий Малышко передал эстафету Александру Логинову, украинцы только заканчивали вторую стрельбу, сообщает Eurosport.
Как писал News.ru, минувший день в Оберхофе стал триумфальным для российских биатлонистов. Сборная впервые за 12 лет сделала золотой дубль в мужской и женской эстафетах.