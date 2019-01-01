Сборную Словакии по хоккею назвали сладким кексом

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Сборной России повезло, что в четвертьфинале Молодёжного чемпионата мира по хоккею ей придётся встретиться со словаками, заявил канадский журналист Фрэнк Серавалли.

«Словакия в четвертьфинале — это настоящий сладкий кекс, это команда, которая проиграла три матча в группе с общим счётом 4:12», — цитирует корреспондента сайт Championat.com.

Канадцам предстоит побороться за выход в полуфинал с неуступчивыми финнами, успевшими до МЧМ обыграть «кленовые листья».

Ранее News.ru публиковал заявление наставника сборной РФ Валерия Брагина по поводу манеры игры североамериканской ледовой дружины. По его мнению, соперники постоянно симулируют и падают от малейшего силового приёма.