Сборную России не допустили к участию в жеребьёвке Евро-2024 УЕФА не допустил сборную России до участия в жеребьевке Евро-2024

Фото: rfs.ru/Национальная сборная России

Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Причиной названо февральское решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о приостановке участия клубов и сборной РФ в соревнованиях этой организации.

Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления». Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции, — говорится в сообщении.

Жеребьевка отборочного турнира пройдет 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне, сам чемпионат Европы будет длиться месяц — с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее Российский футбольный союз потребовал от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. В РФС его обвинили в дискриминации россиян и отказе сохранять нейтральную политическую позицию.

17 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу. Соответствующее письмо она направила президенту УЕФА Александеру Чеферину. По словам министра, Россия нарушает международное право, поэтому футбол должен продемонстрировать «единую позицию против нарушения прав человека».