Российские биатлонистки выиграли первое золото на КМ

Женская сборная России победила в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Россиянки преодолели дистанцию за 1:18.46,3.
В составе российской команды бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Второе место завоевали биатлонистки из Германии (+33,5) в составе Каролин Хорхлер, Франциски Хильдебранд, Франциски Пройс и Денизе Херрман, третье — из Чехии (+36,7). Чешскую команду представляли Лация Хорватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова.
Эта победа стала первой для женской сборной России в сезоне. В последний раз россиянки побеждали в эстафете в 2012 году.
Как писал News.ru, итальянка «застрелилась» в эстафете на КМ по биатлону.