https://static.news.ru/photo/90919780-7311-11ea-994b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Global Look Press

Тренировочные сборы биатлонистов в апреле отменены из-за закрытия баз вследствие пандемии коронавируса.

До 31 марта участники заключительного этапа Кубка мира в Финляндии и члены команды юниоров находились на карантине, после этого они останутся дома и будут тренироваться самостоятельно, рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

Всё, что необходимо для полноценной работы любой федерации, сейчас недоступно. Только у себя дома могут сами работать, бегать — это самоподготовка. Всё основывается на самосознании и самодисциплине, — цитирует главу СБР ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала, что спортсменка начала подготовку к летнему сезону в изоляции.